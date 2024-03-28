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نجوم الفن والرياضة والإعلام في إفطار فقندش

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1445 هـ      28 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد بن مرضاح

اقام عميد الصحافة الفنية الإعلامي علي فقدش حفل الإفطار الرمضاني والذي جمع نجوم الفن والرياضة والإعلام والموسيقى، وذلك بمنزله العامر بجدة ، وسط حضور كوكبة من الفنانين والموسيقيين والممثلين والإعلاميين، حيث تحوّلت المناسبة إلى لقاء ثقافي ورياضي وفني، إذ دارت الأحاديث بين الفنانين والرياضيين حول الأعمال الدرامية والموسيقية، التي تعرض في شهر رمضان، ونوعيّتها، ثم تناول الجميع طعام الإفطار في جو من الألفة والمحبة.
وقدم ورحب الإعلامي علي فقندش بالجميع، وقدم التهنئة لهم بشهر رمضان والدعاء بأن يتقبل الله تعالى منهم صالح الأعمال.

gamal saleh

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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