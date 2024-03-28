نجوم الفن والرياضة والإعلام في إفطار فقندش

جدة- خالد بن مرضاح

اقام عميد الصحافة الفنية الإعلامي علي فقدش حفل الإفطار الرمضاني والذي جمع نجوم الفن والرياضة والإعلام والموسيقى، وذلك بمنزله العامر بجدة ، وسط حضور كوكبة من الفنانين والموسيقيين والممثلين والإعلاميين، حيث تحوّلت المناسبة إلى لقاء ثقافي ورياضي وفني، إذ دارت الأحاديث بين الفنانين والرياضيين حول الأعمال الدرامية والموسيقية، التي تعرض في شهر رمضان، ونوعيّتها، ثم تناول الجميع طعام الإفطار في جو من الألفة والمحبة.

وقدم ورحب الإعلامي علي فقندش بالجميع، وقدم التهنئة لهم بشهر رمضان والدعاء بأن يتقبل الله تعالى منهم صالح الأعمال.