مركاز تعليم جدة يجذب زوار التاريخية

جدة ـ ياسر خليل

شهدت أركان فعاليات “المركاز” الذي نظمته الإدارة العامة لتعليم جدة ممثلة في إدارة تنمية القدرات، قسم ذوي الإعاقة، بمنطقة جدة التاريخية مساء أمس ، احتفاءً باليوم العالمي لمتلازمة داون 2024, واليوم العالمي للتوحد 2024، تفاعلًا وإقبالًا واسعًا من زوار “البلد”، من خلال تلقيهم شرح تفصيلي عن أنشطة وأهداف كل ركن إلى جانب الحضور الكثيف الذي شهده مسرح الفعاليات من خلال فقرات المسابقات والعروض الفلكلورية بمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة.

وشملت فعاليات “المركاز” التي انطلقت برعاية المدير العام لتعليم جدة وحضور مدير إدارة تنمية القدرات الدكتور محمد الظاهري وجمع من التربويين وأولياء الأمور ومشاركة العديد من طلاب وطالبات المدارس، أركان شورى، حكواتي، ريشة، لقطة، مرسم، كرته، واحد طش ، حيث قام الظاهري بجولة على أركان المركاز واستمع إلى شرح تفصيلي عن الأنشطة التي يتم تنفيذها في كل مركاز والأهداف منها.

وفي ختام الجولة كرم الظاهري وزارة الثقافة المستضيفة للفعالية والجهات المشاركة والرعاة إضافة للمشاركة في السحب على الجوائز المصاحبة للفعالية، مقدمًا الشكر لقسم ذوي الإعاقة على جودة تنظيم الفعالية ومتمنياً للجميع التوفيق.

من جانبها أوضحت رئيسة قسم ذوي الإعاقة بتعليم جدة إخلاص الصواف أن فعالية المركاز قدمت العديد من الفقرات الترفيهية والمسرحيات الهادفة والمسابقات المنوعة تحفيزا ودعما لجميع زوار المركاز إضافة الى ورشة رسم للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة ومن الأطفال الزوار لجدة التاريخية.