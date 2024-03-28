«متمم» يشارك في أسبوع المال العالمي

البلاد – الرياض

شارك مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” في فعاليات أسبوع المال العالمي التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية.

وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام والمشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، أن مشاركة المركز في مثل هذه المناسبات تأتي في سياق تحقيق رسالته في رفع الوعي وتعزيز الثقافة المالية في المجتمع من خلال الشراكات الاستراتيجية والبرامج والمبادرات التواصلية عبر تركيزه على ثلاثة محاور رئيسية هي: محور المعرفة المالية، ومحور تعزيز التواصل والشراكات، ومحور تمكين الابتكار، مضيفاً أن “متمم” يهدف – من خلال مشاركته في هذه المناسبة – إلى الوصول إلى أكبر شريحة، والعمل على رفع الوعي المالي والاقتصادي، وإثراء المعرفة المالية والاقتصادية، والتثقيف والتبادل المعرفي، والتي تعد من أهم أهداف المركز.

وقاد “متمم ” -من خلال مشاركته في فعاليات أسبوع المال العالمي- حملة تعريفية تثقيفية وتوعية مالية عبر عدد من المنصات والمنابر، شملت العديد من المناشط والفعاليات، من أبرزها: تصميم جرافيك عن الإدارة المالية “خطِّط ووازن مصروفاتك.. لا تجيب العيد قبل العيد”، وموشن جرافيك توعوي عن الاحتيال المالي “الروابط المشبوهة، وسيلة للاحتيال المالي”، ونشرها على حساب المركز في منصة “إكس”، وحظيت بمشاهدات عالية.

كما قدّم “متمم” محاضرة عبر مساحة المركز على منصة “إكس”، عن “الإدارة المالية للطفل”، وأقام جلسة حوارية عن “الإدارة المالية السليمة والآمنة”. ونالت حملات متمم التثقيفية خلال هذا الأسبوع اهتمام ورضا الفئات المستهدفة.

يذكر أن روزنامة متمم تشمل العديد من الأنشطة، من أبرزها: ديوانية المعرفة، ولقاءات متمم، وبودكاست، وإصدار التقارير النوعية، ومجلة متمم، وإقامة المحاضرات التثقيفية، الأفلام التوعوية، وبرنامج سفير متمم، وبث الرسائل التوعوية، وبناء الشراكات، وإقامة جلسات التركيز، كما تجدر الإشارة إلى أن أسبوع المال العالمي هو حملة توعوية عالمية سنوية، تقام في شهر مارس من كل عام، وتهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى الأطفال والشباب، والتوعية المالية منذ سنٍ مُبكرة.