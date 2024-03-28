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سحورالسيهاتي يجمع أطياف المجتمع

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1445 هـ      28 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدمام

بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية والثقافية والفنية والإعلامية والرياضية، أقام الدكتور عبدالله السيهاتي مأدبة سحور في منزله بمدينة سيهات في ليلة شرقاوية مميزة من ليالي الشهر الكريم تبادل فيها الجميع الأحاديث الودية والتهاني بالشهر الفضيل.
قال الدكتور السيهاتي اننا نحرص في مثل هذه الليالي من الشهر الكريم على الإلتقاء بأصدقائنا وأن هذه العادة تعتبر إرثاً قديماً من الآباء والأجداد نعتز به.
ومن جهتهم عبر الحضور عن مشاعر الحب والتقدير والاحترام للدكتور السيهاتي وأبنائه لحرصهم على مثل هذه المناسبات الإجتماعية .

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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