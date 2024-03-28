سحورالسيهاتي يجمع أطياف المجتمع

البلاد – الدمام

بحضور عدد من الشخصيات الإجتماعية والثقافية والفنية والإعلامية والرياضية، أقام الدكتور عبدالله السيهاتي مأدبة سحور في منزله بمدينة سيهات في ليلة شرقاوية مميزة من ليالي الشهر الكريم تبادل فيها الجميع الأحاديث الودية والتهاني بالشهر الفضيل.

قال الدكتور السيهاتي اننا نحرص في مثل هذه الليالي من الشهر الكريم على الإلتقاء بأصدقائنا وأن هذه العادة تعتبر إرثاً قديماً من الآباء والأجداد نعتز به.

ومن جهتهم عبر الحضور عن مشاعر الحب والتقدير والاحترام للدكتور السيهاتي وأبنائه لحرصهم على مثل هذه المناسبات الإجتماعية .