خيرية البركة توزع 4400 سلة رمضانية بالشرقية

الدمام -البلاد

اختتمت جمعية ‎البركة الخيرية مهرجان السلة الرمضانية لهذا العام 1445 هـ والذي أقيم في مركز البركة الاجتماعي وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ، حيث بلغ عدد السلال أكثر من 4400 سلة ، وعدد الاصناف يزيد عن 19 صنفاً ، وعدد المستفيدين أكثر 17000 مستفيد ، وعدد المتطوعين أكثر من 2100 متطوع ومتطوعة وعدد الجمعيات المستفيدة من برنامج السلة الرمضانية لهذا العام أكثر من 27 جمعية خيرية على مستوى المنطقة الشرقية.

أكد ذلك المدير التنفيذي للبركة الخيرية سعد بن محمد الأحمري وقال : إن برنامج السلة الرمضانية الذي تنظمه الجمعية كل عام ، يأتي بالشراكة مع حملة قوت وبالشراكة مع بعض الجهات والموردين الذين يقومون بتوريد أصناف معينة من المواد الغذائية ذات الجودة العالية ، ويتم اختيارها بعد عمل استبانة للمستفيدين ، واحتياجاتهم ،ما يقارب 19 صنفًا مع اختلاف قيمة السلة وحجمها لكل أسرة بتفاوت عدد أفرادها.

وأضاف أنه تم تغليف أكثر من 4400 سلة رمضانية ، بدعم من رجال الأعمال والميسورين من أهل الخير وشركاء النجاح ، حيث يبلغ قيمة السلة أكثر من 400 ريال ، واشار الاحمري إلى أن هذا العام شهد مشاركة عدد من المتطوعين من عدد من الجهات الحكومية

والخاصة ، موضحاً أن فكرة البرنامج هذا العام كانت على المواد العينية حتى يستشعر المتطوع بالعمل التطوعي ويلمس العمل الخيري عن قرب بتغليف وتوزيع هذه السلال على الأسر المستفيدة ، وحتى تحرص جميع شرائح المجتمع للمشاركة في مثل هذه البرامج الموسمية التي تنفذها جمعية البركة الخيرية،

موضحاً أن أكثر من 4400 سلة غذائية تم توزيعها على مستفيدي الجمعيات بالمنطقة التي تقع في نطاقها بشراكة مجتمعية مع الجمعيات بالشرقية ، وقد تسلمتها جميع الأسر المستفيدة.

وناشد المدير التنفيذي رجال الأعمال والميسورين من أبناء المجتمع بدعم برامج الجمعية التي تزيد على 13 برنامجًا ، جميعها تصب في مصلحة الأسر المحتاجة والفقيرة والأخرى التي لا يوجد لها عائل ، مهيبًا بالجميع للتعاون وتعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الكريم ، والمحافظة على هذه القيمة الإنسانية.