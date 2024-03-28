تطور تقنية التعليم والتدريب الالكتروني

أصبحت المملكة العربية السعودية -ولله الحمد والمنة-، غنية بشركات التقنية الحديثة للتعليم والتدريب عن بعد (كلاسيرا) إحدى هذه الشركات الموجودة في جدة، أقامت حفلها السنوي خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ،شارك فيه شركاء هذا النجاح من شركات محلية وعالمية داخل المملكة وخارجها واطلعوا على آخر التطورات والأخبار المحلية من شركات جديدة ومعروفة التوسع التقني للشركة حتى أصبحت سعودية الهوية وعملها عالمي وأصبح لها فروع في العالم شرقاً وغرباً.

جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمحافظة جدة وكلاسيرا ، شركاء النجاح في تعليم القرآن الكريم عن بعد الشراكة من خلال الاستفادة من منصة كلاسيرا تعليم وتحفيظ القرآن الكريم عن بعد ، وبتوفيق الله ودعم الخيرين تخطى سقف المليوني مستفيد ومستفيدة من المنصة حول العالم في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وإعطائهم شهادات الحفظ.

يأتي ذلك لدور كلاسيرا المتميز في تطوير أحدث تقنيات التعلّم الإلكتروني وابتكار حلول تقنية ذكية، ملهمة، متكاملة لإنشاء ثقافة جديدة وروحاً تفاعلية من شأنها إضفاء نقلة نوعية للعملية التعليمية مهتدين

ومقتدين في عملهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ” إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه”.

مسك الختام كانت كلمة سعادة رئيس مجلس إدارة كلاسيرا والرئيس التنفيذي نجم الحفل المهندس محمد بن سهيل المدني والذي رحب في بداية الحفل بالضيوف ،قائلاً :أعجبني كثيراً عائلة كلاسيرا والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح في كلمته أن التقنيات الالكترونية الحديثة المطبقة في التعليم والتدريب والتوسعات والشراكات الجديدة المحلية والعالمية، أصبحت مع الحكومات، وتطبق تقنيات كلاسيرا الالكترونية لكافة مرافق تلك الدول العربية والغربية.

تم كل ذلك خلال العام 2023م لذلك أسميها كلاسيرا

العالمية، داعياً للقائمين على كلاسيرا العالمية الرائدة، دوام التوفيق ومزيداً من هذا التميز والشراكات في مجال التعليم الالكتروني التقني.

• رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه