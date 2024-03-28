المصورة أمل الأمير تفوز بالمحفظة الفضية

المدينة المنورة – محمد قاسم

بعد أن حصلت على لقب المشروع البرونزي بتقديمها مجموعة من عشرة صور عن الحصاد من إقليم لاداخ في الهند، تأهلت المصورة أمل الأمير هذا العام لنيل

لقب (المحفظة) الفضية والذي ختارت أن يكون لأحد المعالم الشهيرة في السعودية، حيث سافرت إلى المنطقة الشرقية في رحلة خاصة لتوثيق بعض الزوايا المعمارية في مركز إثراء الذي يبهر الزائرين بأناقته وفخامته، عوضاً عمّا يقدمه من فعاليات ثقافية وممتعة.

مسابقة محفظة التصوير أو ” البورتفوليو”، هي مسابقة لها ثلاثة مستويات متدرجة تبدأ بالبرونزي ثم الفضي ثم الذهبي. يقدم فيها المتسابق مشروع مكون من عدة صور تغطي موضوعاً واحداً.