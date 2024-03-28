استعراض تجارب إعلامية في عسير

البلاد ــ أبها

نظمت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة بالتعاون مع نادي أبها الأدبي مساء أمس، لقاءً بعنوان “الإعلامي المحترف”, وذلك ضمن الفعاليات الرمضانية في منطقة عسير, بمشاركة المذيعين عبدالله الشهري وعبدالله الغنمي.

واستعرض الشهري سيرته العملية في القنوات السعودية ومواكبته لتطور منظومة الأخبار في التلفزيون ونقلها للأخبار المحلية والدولية عبر البرامج الإخبارية من خلال النشرات الرسمية وأخبار المناطق، إضافة لطريقة تنظيمها وإعدادها للبث عبر فريق تحرير متخصص يعمل على مدار الساعة لعرض أهم الأخبار خلال النشرات.

بدوره أبان الغنمي أن البرامج القريبة من الناس تتطلب تفاعلاً دائما مع شؤونهم وقضاياهم وطرح مايشغلهم بشكل مهني حيث كان ذلك أساس برنامج “الراصد” الذي جمع بين الحوار والمعالجة والخبر في توليفة إعلامية تميز بها.

من جانب آخر قدم مدير القطاع الجنوبي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السابق صالح الشريفي أبرز التجارب الإعلامية في تسويق الوجهات السياحية ودور الجهات الإعلامية الرسمية في ذلك.