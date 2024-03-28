اختتام بطولة جود الباحة لقدم الصالات

البلاد- الباحة
اختتمت مساء أمس على صالة مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة بطولة جود الباحة لكرة القدم للصالات، بمشاركة 8 فرق تمثل الدوائر الحكومية بالمنطقة.
وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة أقيمت المباراة النهائية التي جمعت فريق إمارة الباحة وفريق الجوازات، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جعيد القحطاني، وأمين أمانة منطقة الباحة الدكتور علي السواط، حيث انتهت الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحتكم حكم المباراة لضربات الترجيح، التي إستطاع فريق الجوازات الفوز بها والحصول على كأس البطولة.