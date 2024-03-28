الرياضة

اختتام بطولة جود الباحة لقدم الصالات

صحيفة البلادaccess_time19 / رمضان / 1445 هـ      28 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الباحة

اختتمت مساء أمس على صالة مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة بطولة جود الباحة لكرة القدم للصالات، بمشاركة 8 فرق تمثل الدوائر الحكومية بالمنطقة.

وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة أقيمت المباراة النهائية التي جمعت فريق إمارة الباحة وفريق الجوازات، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس جعيد القحطاني، وأمين أمانة منطقة الباحة الدكتور علي السواط، حيث انتهت الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يحتكم حكم المباراة لضربات الترجيح، التي إستطاع فريق الجوازات الفوز بها والحصول على كأس البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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