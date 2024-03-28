إندريك يعادل رقم بيليه التاريخي مع البرازيل!

عادل المهاجم الواعد إندريك رقم أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، عندما سجّل اللاعب صاحب (17 عامًا) هدفين في التوقف الدولي الحالي مع منتخب السامبا.

سجّل إندريك هدف المباراة الوحيد في الفوز على إنجلترا بملعب (ويمبلي)، ثم عاد وأحرز هدفًا في التعادل مع منتخب إسبانيا 3-3 في ملعب (سانتياغو برنابيو).

اللافت أن مهاجم بالميراس الواعد لعب أول مباراة دولية على الإطلاق أمام إنجلترا، حيث ترك بصمة جيدة، قبل أن يزور الشباك من جديد أمام الإسبان.

وبات إندريك أول لاعب تحت عمر 18 عامًا، يسجّل هدفين في أول مباراتين له مع منتخب البرازيل، منذ الأسطورة بيليه الذي فعلها عام 1957.

جدير بالذكر أن إندريك يلعب الموسم الحالي (2023-2024) مُعارًا من ريال مدريد إلى بالميراس، وبداية من الموسم المقبل سينضم رسميًا إلى الملكي.

شاهد هدف إندريك ضد البرازيل