إطلاق برنامج جديد لدعم عمليات “التصنيع الوطنية” السعودية

جدة : البلاد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية السعودية عن برنامج Smart Signal، لدعم عمليات “التصنيع الوطنية السعودية” الرائدة في مجال صناعة البتروكيماويات، بالتعاون مع “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”.

وتجمع منصة التحليلات مزيج بين الرؤى المستندة إلى البيانات وخوارزميات التعلم الآلي، الأمر الذي يساعد “التصنيع” على الانتقال من ممارسات الصيانة التفاعلية التقليدية إلى نهج أكثر استباقية. ويتماشى هذا التحول مع رؤية التميز التشغيلي لها، ويؤكد تفانيها في تقديم منتجات وخدمات متطورة للعملاء. ويؤدي استخدام التحليلات التنبؤية إلى توفير حل متقدم لإدارة أداء الأصول بما يدعم تحقيق الأهداف العامة للشركة.

كما يساعد SmartSignal في ضمان سير العمل في المصانع بسلاسة من خلال منع توقف المعدات والآلات عن العمل من خلال اكتشاف وتشخيص والتنبؤ بالأعطال ومنع حدوثها. وستقوم “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا” بدمج هذا الحل الرقمي المتطور في برنامج إدارة أداء الأصول الحالي لـ “التصنيع الوطنية”. ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة في التزام الأخيرة باستخدام تقنيات البرمجيات المبتكرة لتعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية والموثوقية والاستدامة عبر عملياتها الصناعية الواسعة في المملكة العربية السعودية.

يقدم برنامج إدارة الأصول والذي يشمل تطبيق تقنية Reliability، إمكانات متقدمة للتنبؤ بأداء الأصول واحتياجات الصيانة.

وبهذه المناسبة، قالت ليندا راي، المدير العام لأعمال الحلول الرقمية في قطاع توليد الطاقة والنفط والغاز في “جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا”: “يسرنا المساهمة في مسار تطور ’التصنيع‘ نحو مستقبل مرن رقمياً، حيث نسعى من خلال حلولنا المتطورة للتحليلات التنبؤية إلى توفير الأدوات اللازمة لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى البيانات، مما يساهم بتحسين أداء أصولها وتحقيق أهداف أعمالها في نهاية المطاف. ونتطلع إلى دعمها في مساعيها لتحقيق التحول الرقمي، حيث تعتبر من أوائل الشركات التي تستخدم هذا البرنامج في قطاع صناعة البتروكيماويات”.

من جانبه، قال سلطان الحازمي، المشرف على شؤون الموثوقية في “التصنيع الوطنية”: “يعتبر التحول الرقمي عاملاً محورياً لتطور قطاعنا، ويشكل تعاونا دليلاً ملموساً على التزامنا بالابتكار وتصدره لسلم أولوياتنا. وسيسهم برنامج التحليلات التنبؤية SmartSignal بدور محوري في تنفيذ استراتيجية إدارة أداء الأصول الشاملة لدينا، حيث يوفر لنا رؤى عملية لتعزيز أداء الأصول، وتقليل المخاطر التشغيلية، وحفز النمو المستدام”.