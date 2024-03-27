341 مليار ريال استثمارات الأجانب

البلاد – الرياض

بلغت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي – بدون أرامكو- 340.9 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس الحالي بنسبة 9.50 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت 9.53 %.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين. وانخفضت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق من 2.05 % إلى 2.02 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 72.5 مليار ريال.

وتراجعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين، من 11.15 % إلى 11.11 %، وبلغت قيمتها 398.65 مليار ريال. ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو ما نسبته 1.61 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال نفس الأسبوع ما يعادل 57.8 مليار ريال.