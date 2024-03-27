مستندة إلى رؤية المملكة 2030.. كاوست تحقق تقدماً في الحوسبة العصبية

البلاد ــ جدة

حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ممثلة في قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية “BESE” تقدماً في مجالات الحوسبة العصبية عالية الأداء، وعلم الوراثة اللاجيني، والتغذية، والتمثيل الغذائي والتكيف، مع التركيز من خلال علماء وباحثي الجامعة على الموضوعات ذات الصلة بتأثيرات البيئة على الكائنات الحية، والإنتاج المستدام للغذاء، واستخدام المياه عالية الملوحة أو ذات جودة منخفضة، والاستفادة من الطاقة المستخدمة في إنتاج الماء والغذاء، والحفاظ على البيئات البحرية والساحلية.

ويقوم القسم بدعم مهمة جامعة الملك عبدالله ومحاور أبحاثها الإستراتيجية عبر دراسة وتطوير التقنيات في ستة برامج أكاديمية تتمثل في النظم البيئية، وعلم الأحياء الوظيفية، وعلم الجينوم ، وعلم الأحياء التركيبي، وعلوم البحار.

وتقدم هذه البرامج مجالات بحثية مهمة ومتعددة التخصصات تدرس آليات تفاعل الكائنات الحية مع بيئاتها وتحسين هذا التفاعل بالتقنيات الجديدة.

يذكر أن قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية “BESE” بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” يضم ثلاثة مراكز أبحاث هي: مركز الزراعة الصحراوية “CDA”، ومركز أبحاث البحر الأحمر “RSRC”، ومركز أبحاث تحلية وإعادة استخدام المياه “WDRC”.

وتستند “كاوست” في إستراتيجيتها الجديدة إلى رؤية المملكة ٢٠٣٠ بتوظيف البحث والتطوير والابتكار في مجالات صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، وإعادة توجيه أولويات البحث العلمي، وتعزيز التوجه الاقتصادي وإطلاق مبادرات الشراكة؛ لفتح آفاقٍ جديدة لتسريع ما تُحدثه من تأثير يعود بالنفع على المملكة والعالم.