شاهد | أهداف مباراة إسبانيا والبرازيل (3-3)

تعادل منتخبا إسبانيا والبرازيل بثلاثة أهداف لمثلهم سهرة الثلاثاء، في مباراة دولية ودية أقيمت في ملعب (سانتياغو برنابيو) عقر دار فريق ريال مدريد.



دارت أحداث المباراة أمام حضور جماهيري حاشد قارب 80 ألف مشجّع في مدرجات البرنابيو، بصافرة الحكم البرتغالي أنطونيو كارفالو نوبري.



أهداف إسبانيا والبرازيل بدأها لاعب الوسط المخضرم رودري في الدقيقة 12 من علامة الجزاء، ليمنح المنتخب الإسباني الأسبقية.



وضاعف داني أولمو من تقدّم الإسبان في الدقيقة 36، في حين قلص رودريغو للبرازيل في الدقيقة 40، ليتنهي الشوط الأول بتفوق إسبانيا (2-1.



في الشوط الثاني تعادل إندريك للبرازيل لتصبح النتيجة (2-2) غير أن رودري عاد من جديد ليمنح إسبانيا التقدّم من علامة الجزاء في الدقيقة 50.



وفي الدقيقة 97، أدرك نجم وسط وست هام يونايتد، لوكاس باكيتا، التعادل لمنتخب البرازيل من علامة الجزاء لتنتهي المباراة بالتعادل (3-3).

شاهد أهداف إسبانيا والبرازيل 3-3