تعزيز التعاون الخليجي مع البنك الدولي

البلاد – الرياض

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، مع مديرة البنك الدولي في دول المجلس صفاء الطيب الكوقلي ، تعزيز علاقات ومجالات التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي في دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير المنظومات الخليجية المتعددة ومنها التجارية والاستثمارية والمالية.

وأشاد معاليه خلال اللقاء، بالدور المهم الذي يلعبه البنك الدولي تجاه تقديم النصح والاستشارات لدول مجلس التعاون في العديد من المجالات ومنها، تعزيز المنظومات الخليجية المتعددة، والعمل على تكثيف التعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دول المجلس.

وأكد البديوي الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك، لما توفره هذه الاجتماعات من فرص عديدة للتواصل ما بين جميع الأطراف الدولية المعنية في المجالات المالية والاستثمارية والتجارية، مبيناً أن مشاركة دول مجلس التعاون في الاجتماع القادم بشهر أكتوبر 2024 ستكون مميزة ومفيدة وستتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات.