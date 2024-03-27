تأهلت منتخبات بولندا وأوكرانيا وجورجيا إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 سهرة الثلاثاء، بفوزهم في الملحق على ويلز وأيسلندا واليونان على التوالي.

في المباراة الأولى، حجزت جورجيا بطاقة العبور على حساب اليونان بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

فيما تأهل منتخب أوكرانيا على حساب نظيره الأيسلندي بالفوز عليه (2-1) بفضل هدف حاسم وقاتل من نجم تشيلسي ميخايلو مودريك في الدقيقة 84.

وفي المباراة الثالثة عبرت بولندا بصعوبة شديدة على حساب ويلز بركلات الترجيح (5-4) بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بتلك النتائج، اكتملت مجموعات كأس أمم أوروبا 2024 بعد تأهل بولندا وأوكرانيا وجورجيا.

ستنافس بولندا في المجموعة الرابعة مع هولندا والنمسا وفرنسا، فيما وقعت أوكرانيا في المجموعة الخامسة مع بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا، أمّا جورجيا فستلعب في المجموعة السادسة مع تركيا والبرتغال والتشيك.

مجموعات كأس أمم أوروبا 2024