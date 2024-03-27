انخفاض فروع البنوك العاملة في المملكة 26 فرعا

البلاد – الرياض

بلغ عدد فروع البنوك العاملة في المملكة 1901 فرع بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 1927 فرعا بنهاية عام 2022 بانخفاض قدره 26 فرعا ، بحسب النشرة الأخيرة للبنك المركزي السعودي “ساما” وذلك في ظل تطور منظومة الخدمات المصرفية الاليكترونية المميزة.

ويعد عدد فروع البنوك السعودية بنهاية عام2023 الأدنى خلال 9 سنوات،وتحديدا منذ شهر نوفمبر 2014 والذي بلغ آنذاك 1891 فرعا، وفي العام الماضي 2023 م تم افتتاح 39 فرعا جديدا، مقابل إغلاق 65 فرعا، ليصل عدد الفروع العاملة إلى 1861 فرعًا، يتصدرها مصرف الراجحي بـ509 فروع، يليه كلٌّ من الأهلي السعودي بـ470 فرعًا وبنك الرياض بـ 237 فرعًا، ثم العربي الوطني ﺒ 127 فرعًا وتضم قائمة البنوك العاملة في المملكة 10 بنوك مدرجة في السوق، بالإضافة إلى 18 بنكا أجنبيا لها فروع بالسعودية، تتمثل في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول (3 فروع لكلٍّ منها)، وبي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك قطر الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك كريديت سويس وبنك ستاندرد تشارترد، والمصرف الأهلي العراقي، وبنك صحار الدولي.