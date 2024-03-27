السعودية.. ريادة الرقمنة الحكومية

البلاد – الرياض

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2024؛ الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام بتعزيز ريادة المملكة دوليًا.

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان، أن قياس التحول الرقمي؛ يعد الأداة الرقمية المُمكّنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتًا إلى أن قياس التحول الرقمي يسعى إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.