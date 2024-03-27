أمين عام أوبك: الاستثمارات النفطية ضرورة لمستقبل الإمدادات

أبو ظبي – وكالات

أكد أمين عام “أوبك” هيثم الغيص على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات في صناعة النفط من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحفاظ على التقدم الاقتصادي.

وشدد في حديث لوكالة “أنباء الإمارات” على الدور الحاسم لتلك الاستثمارات في ضمان توافر إمدادات الطاقة الموثوقة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن تخصيص المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط سيسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة العالمي، وتأمين إمدادات كافية وموثوقة للعالم أجمع.وأوضح أمين عام “أوبك” أن قطاع التنقيب والاستخراج بحاجة لاستثمارات بقيمة 11.1 تريليون دولار، وقطاع التكرير والتصنيع يحتاج إلى 1.7 تريليون دولار، وتقدر الاحتياجات الاستثمارية بقطاع النقل والتسويق عند 1.2 تريليون دولار بحلول 2045. كما أكد على الدور المحوري لدول “أوبك” في معالجة القضايا العالمية الحرجة مثل تغير المناخ والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.