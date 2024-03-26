وزير الموارد البشرية يتفقد مركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

تفقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، مركز التأهيل الشامل في العاصمة المقدسة، ووحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة.

وتجول معاليه في مرافق المركز، واطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء والأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الإيواء والإعاشة والعلاج والتأهيل، ووجه بتقديم أفضل الخدمات المقدمة لهم، والاهتمام بهم، وتلبية احتياجاتهم، كما شاهد الأنشطة المتنوعة في مركز التأهيل، بما يعزز من معارفهم ومهاراتهم.

يذكر أن مركز التأهيل الشامل يخدم النزلاء المقيمين وعددهم 174 نزيلاً، كما تخدم وحدة الخدمات الاجتماعية الداعمة أكثر من 21,300 من الأشخاص ذوي الإعاقة من منازلهم.