هيئة العقار تناقش خططها الإستراتيجية

البلاد – الرياض

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه السادس والعشرين برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.

واطلّع المجلس في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما استعرض تقارير لجان المجلس المنبثقة منه والتابعة له، واطلّع على الخطط الإستراتيجية للهيئة وسير عمل منظومة التشريعات العقارية والتسجيل العيني للعقار وما يتعلق بالتراخيص والرقابة وخدمات المستفيدين والأنشطة العقارية، وتفعيل نظام المساهمات العقارية، كما استعرض المجلس رحلة تأسيس نشاط البيع والتأجير على الخارطة.

يذكر أن النظام الجديد لبيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة سيكون نافذًا ابتداءً من تاريخ 4 أبريل القادم. ويهدف – بحسب الهيئة – إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ كما يهدف النظام الجديد من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، مبينةً أن النظام الجديد سيكون نافذًا ابتداءً من 4 أبريل القادم ، وسيتم نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.