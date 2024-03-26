منها اللوز.. أطعمة تساعدك على النوم بشكل أفضل

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز النوم مثل الميلاتونين والمغنيسيوم في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، مما يؤدي إلى الشعور بالاسترخاء ويخفف التوتر والقلق.

وبحسب صحيفة “ميرور”، كشف خبير التغذية مات ويبستر عن 6 مواد غذائية ستساعدك على النوم:

اللوز

مجرد حفنة من اللوز، أو حتى ملعقة من زبدة اللوز، سوف تجعلك تنام في وقت قصير.

يعد اللوز مصدرا رائعا للمغنيسيوم والميلاتونين، مما يقلل بشكل طبيعي من وظائف العضلات والأعصاب بالإضافة إلى استقرار ضربات القلب.

كما يقلل المغنيسيوم من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يعرقل النوم.

حب الهيل

هناك الكثير من التوابل والبهارات التي يمكن أن تساعدك على النوم، والهيل واحد منها.

عند دمجه مع الحليب، لا يساعد الهيل على تخفيف التوتر والقلق فحسب، بل سيساعدك على النوم أيضا، ويحسن أيضا معدل الأيض أثناء النوم.

الأسماك

الأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون ليست جيدة فقط لصحتك العامة ولكنها أيضا رائعة لجودة نومك.

تحتوي هذه الأطعمة على مستويات عالية من فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وكلاهما يزيد من إنتاج السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم.

الكرز

شرب عصير الكرز مساء يمكن أن يعزز النوم، لأنه مصدر طبيعي للميلاتونين.