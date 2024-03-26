مركبات ذاتية القيادة بالبحر الأحمر

البلاد – تبوك

وقعت شركة البحر الأحمر الدولية المطورة لوجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”، مذكرة تفاهم مع مجموعة “هيونداي موتور”، للتعاون في تقديم حلول مبتكرة للنقل المستدام في وجهات “البحر الأحمر الدولية”، فضلاً عن استكشاف أي فرص مستقبلية لتقديم حلول مبتكرة في هذا القطاع.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان استكشاف جميع الفرص المحتملة في عدة مجالات؛ إذ سيتم التركيز في المرحلة الأولى من هذا التعاون على التأكد من إيجاد حلول النقل المستدام الملائمة، وضمان إدراجها في جميع وجهات “البحر الأحمر الدولية” كالبطاريات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية، وسيتم التركيز في المراحل القادمة استكشاف حلول النقل المستقبلية؛ كالمركبات ذاتية القيادة والنقل الجوي المتقدم والسفن البحرية، فيما أكد الرئيس التنفيذي جون باغانو، على تحقيق التجارب السياحية الفاخرة.