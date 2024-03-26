متابعات

أيتام جدة ينجزون 1000 ساعة تطوعا

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1445 هـ      26 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

قدم 25 متطوعاً من أبناء ومستفيدي جمعية رعاية الأيتام بجدة أكثر من 1000 ساعة تطوعية ضمن مبادرة “سواعد” التطوعية التي تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ ضمن حملة سند يتيم.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام محمد بن عبدالرحيم ناقرو، أن المبادرة هي إحدى مبادرات وحدة العمل التطوعي بالجمعية التي تهدف إلى غرس وتعزيز قيم العمل التطوعي لدى الشباب وتعميق أثرهم الإيجابي في المجتمع من خلال برامج نوعية وفعاليات اجتماعية وممارسات تطوعية، شملت مبادرة طيّب مسجدك، ودوري سواعد الرياضي، ومبادرة مثلُ أجرِه، ودورتي إدارة الحملات التطوعية وابتكار وتصميم المبادرات التطوعية.

وأشاد “ناقرو” بهمم الأبناء المشاركين، وما قدموه من صور ناصعة تعكس قيم المسؤولية لديهم، وأثر هذه المشاركة في تنمية مهاراتهم في التواصل وخدمة الآخرين، مبينا أن جميع هذه المبادرات أتيحت كفرص تطوعية، ووثقت ساعاتها لدى المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *