منوهاً بدعم القيادة وجهود الوزارة.. نائب أمير نجران يناقش مشروعات التعليم

نجران – واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، باهتمام وعناية القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالتعليم في مختلف مجالاته، وبجهود وزارة التعليم، التي أسهمت في رفع المستوى التعليمي، سواء للطلاب أو الهيئة التعليمية والإدارية، والوصول لأفضل المخرجات العلمية، التي يعود نفعها على الوطن بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، يرافقه عدد من مسؤولي وزارة التعليم، وبحضور رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، ومدير الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة منصور آل شريم؛ حيث بحث خطط وبرامج الوزارة بالمنطقة، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة بالمنطقة بشقيه الجامعي والعام.

من جانبه، ثمّن معالي وزير التعليم، اهتمام وحرص سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه على تطوير المنظومة التعليمية بالمنطقة، ما كان لها الأثر في تعزيز الجهود لرفع المستوى التعليمي، سواء للطلاب أو الهيئة التعليمية والإدارية.