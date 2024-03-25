مكتسبات نوعية

على مدى نحو خمس سنوات، جسدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مهامها والتزامها الوطني بنجاحات مميزة في ترسيخ الوعي، ضمن سياق المسؤولية الاجتماعية الدقيقة، وإسهامها في تقدم المملكة، بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ حيث حققت المملكة المركز الثاني على مستوى العالم في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر جامعة ستانفورد الدولي؛ ما يؤكد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه رفع وعي المجتمع بمجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

لقد أنجزت الهيئة حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات النوعية، التي ألقت بظلالها على مجالات تنموية عدة مثل: تحقيق جودة الحياة، والمحافظة على البيئة، ودعم العمل الخيري ورفع مستوى وعي المجتمع تجاه استخدامات تقنيات البيانات.

ومن المنطلقات والأهداف المهمة التي تركز عليها “سدايا” مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي تؤكد عليها عمليًا، ووقفت خلف هذا المشروع الوطني؛ نظرًا لأهمية تطبيق المبادئ والأخلاقيات أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي تنوعت تقنياته، واتسعت دائرة انتشار تأثيره بشكل متسارع، ويعزز هذا الاهتمام إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض.