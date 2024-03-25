طرح تعديلات تسوية المنازعات للاستطلاع

البلاد – الرياض

طرحت وزارة العدل لائحة التعديلات النظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم، عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم في موعد أقصاه 29 أبريل 2024.

ويهدف المشروع إلى تعزيز اللجوء للوساطة والتسوية الودية لحل المنازعات بما فيها المنازعات العمالية، بما يحافظ على العلاقات والروابط العمالية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ورفع كفاءة المرفق العدلي، وجودة إجراءات تسوية المنازعات. كما يهدف المشروع إلى تجويد الإطار التشريعي والتنظيمي للتعاقدات العمالية وتسوية المنازعات الناشئة عنها؛ وفق أفضل الممـارسات، بمـا يحقق المستهـدفـات الوطنيـة، ويعزز من تنـافسـيـة المملكـة وجاذبيتها للكفاءات.