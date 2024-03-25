سعود بن جلوي يكرّم الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن

جدة : البلاد

كرّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، طلاب وطالبات الجامعات والإدارة العامة للتعليم بجدة, الفائزين في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في نسختها الـ 15 ، بحضور معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وعدد من قيادات الجامعة، وذلك في مركز المؤتمرات بالجامعة، بمشاركة أكثر من ألف وخمسمائة متسابق ومتسابقة.

وفور وصول سموّه تجوّل في المعرض المصاحب للمسابقة، ثم توجه للقاعة الرئيسة للحفل حيث عُزف السلام الملكي، بعد ذلك ألقى معالي رئيس جامعة جدة كلمة عبّر فيها عن سعادته برؤية هذه المشاركات لأكثر من ألف وخمسمائة متسابق ومتسابقة من حفظة كتاب الله -عز وجل- في جميع المستويات ومن عدة جنسيات مختلفة, بالإضافة إلى المشاريع التقنية التي شاركت بأكثر من 90 فكرة تقنية تُسهم في خدمة القرآن الكريم وعلومه إضافة إلى المشاركات الإبداعية في الخط القرآني والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، وجميع هذه المشاركات كانت فعاليات مصاحبة للمسابقة كأسبوع قرآني مميز حمل عنوان “هدايات القرآن الكريمِ”، شارك فيه نخبة من المتخصصين، من خلال محاضرات ومناقشات.

وفي ختام كلمته قدم شكره لجميع المشاركين في المسابقة، كما بارك للطلاب والطالبات الفائزين.

عقب ذلك شاهد سموّه والحضور عرضاً مرئياً يتضمن رسالة من الطلاب المشاركين في مسار حفظ القرآن من ذوي الإعاقة تحمل في معانيها الفخر والثقة والاعتزاز.

وفي الختام كرّم سمو الأمير سعود بن جلوي 37 فائزاً وفائزة بالجوائز وهي عبارة عن سيارتين للأوائل الطلبة، إضافة إلى مبالغ مالية تجاوز مجموعها نصف مليون ريال.