تعزيز التعاون مع سنغافورة

الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض أمس، معالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان إلى سبل تكثيف التنسيق الثنائي بما يخدم مصالح البلدين.

حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير محمد المطرفي، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.