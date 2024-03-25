“تراحم” مكة المكرمة توزّع أكثر من 2500 وجبة إفطار يومية بالمسجد الحرام

جدة : البلاد

بدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة منذ مطلع شهر رمضان المبارك، في تنفيذ أعمال مشروع تفطير الصائمين بالمسجد الحرام، الذي يُعد من أهم مشاريع اللجنة الخيرية في الشهر المبارك، وذلك دعماً لأسر النزلاء والمفرج عنهم من خلال توظيف أبنائهم في المشروع، والإسهام في مشروع الصدقة الجارية داخل الحرم المكي الشريف، واستثمار طاقتهم وتشغيلهم في هذا المشروع بمكافآت مالية تعود عليهم بدخل مادي يجنبهم العوز والحاجة.

وأكد مدير الشراكات وتنمية الموارد المالية في “تراحم” عبدالرحمن الشريف، أن برنامج إفطار الصائمين مستمر طوال شهر رمضان المبارك وفقاً لخطة متكاملة بالتعاون مع شؤون الحرمين الشريفين, وذلك بهدف تنمية قدرات ومهارات أبناء النزلاء والمفرج عنهم في العمل الخيري والعمل الجماعي المنظم واغتنام فرصة الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن فكرة إشراك الأسر المستفيدة باللجنة في مشروع إفطار صائم انطلقت من رؤية سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في بناء الإنسان وتنمية المكان بهدف غرس مبدأ التراحم والتلاحم بأنفسهم واستثمار طاقاتهم.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة, تُقدم الدعم المادي والمعنوي لأبناء النزلاء والمفرج عنهم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير فرص عمل موسمية ليكونوا عوناً لأنفسهم ولأسرهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة والمواطنة الصالحة.