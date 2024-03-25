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القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلادها

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1445 هـ      25 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية الهيلينية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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