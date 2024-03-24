المحليات

وزير الدفاع يزور باكستان

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1445 هـ      24 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

إسلام آباد- واس

بتوجيه من القيادة -حفظها الله- بدأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وقد وصل سموه والوفد المرافق له إلى العاصمة إسلام آباد، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة نور خان الجوية بإسلام آباد معالي وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، وعدد من كبار المسؤولين.

وسيعقد سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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