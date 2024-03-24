وزير الدفاع يزور باكستان

إسلام آباد- واس

بتوجيه من القيادة -حفظها الله- بدأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وقد وصل سموه والوفد المرافق له إلى العاصمة إسلام آباد، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة نور خان الجوية بإسلام آباد معالي وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، وعدد من كبار المسؤولين.

وسيعقد سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.