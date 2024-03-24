هنأت رئيس باكستان باليوم الوطني.. القيادة تعزي الرئيس الروسي في ضحايا الهجوم الإرهابي

جدة- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل “.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل”.

كما بعث سموه برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.