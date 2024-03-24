دعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات..ريادة سعودية في الأمن المائي المستدام

البلاد – الرياض

يواكب الاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام، إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض؛ بهدف توحيد الجهود الدولية لمواجهة قضايا وتحديات المياه في العالم، ودمج المساعدات والمبادرات التي تبذلها الحكومات والهيئات لتأمين المياه العالمية بشكل مستدام.

وفي إطار ذلك، تبرز المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الاحتفال بنسخة هذا العام 2024، في صدارة الجهود الساعية إلى إحداث تغيير جوهري في مستقبل استدامة المياه، باستشعار دورها الريادي في موثوقية وكفاءة إنتاج المياه في السعودية وإدارتها، للوصول إلى مستقبل مائي آمن ومستدام.

وتؤكد المؤسسة التزامها المسؤول بتعزيز مسارات التعاون المشترك، وتصدير خبراتها في الاستدامة وإدارة المياه وتبادل المعارف، بما يتماشى مع موضوع الأمم المتحدة لهذا العام “الماء لأجل السلام”.

وبصفتها أكبر مُنتج للمياه المحلاة في العالم، وتزامناً مع احتفالها بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها، تواصل المؤسسة التزامها بتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز فرص النمو والتحول نحو التقنيات الأكثر تقدماً، وإقامة الشراكات الإستراتيجية لمواجهة ندرة المياه على المستوى العالمي.



وقال معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم: ” إن مهمتنا في المؤسسة تتجاوز توفير المياه المحلاة، إلى حفظ هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة؛ لتحقيق هذا الهدف وتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع”

وفي اليوم العالمي للمياه، تبرز أهداف أنشطة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تعزيز الانسجام وأفضل الممارسات في إدارة المياه، وإبراز أهمية التعاون الدولي في توحيد الجهود حول موضوع المياه، بالإضافة إلى الأرقام غير المسبوقة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والأرقام القياسية التسعة التي حققتها التحلية، والمسجلة في موسوعة غينيس، معززةً بذلك مكانتها الريادية في صناعة التحلية، والتزامها بالمساهمة في التصدي إلى تحديات ندرة المياه. بمساهمة فاعلة من الذراع البحثي للمؤسسة( معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة) في جهوده لتحديد الحلول للتحديات الكبيرة في مجالي البيئة والمياه، بما في ذلك أبحاث المياه العامة.