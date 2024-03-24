تدشين هدية خادم الحرمين في المالديف وجورجيا

عواصم – واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جزر المالديف، البالغة 5 أطنان، في مقر المركز الإسلامي بالعاصمة ماليه، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين مترك العجالين، ووزير الشؤون الإسلامية المالديفي الدكتور محمد شهيم.

ويتم توزيع التمور على المساجد والمراكز الإسلامية في جزر المالديف، حيث يستفيد منها أكثر من 20 ألف صائم وصائمة.

كما دشّنت الوزارة برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمسلمي جمهورية جورجيا، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة تبليسي، بحضور القائم بالأعمال حسين بن إبراهيم بكري، والمدير التنفيذي في إدارة مسلمي جورجيا ريسان جوجيتيدزه.

وتبلغ كمية التمور 2 طن، فيما يقدر عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 8 آلاف صائم وصائمة، حيث ستوزع التمور على المساجد والمراكز الإسلامية في جورجيا، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان في الخارج، بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة.