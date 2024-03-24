بوستر الأنمي السعودي “أساطير في قادم الزمان 2”

طوكيو : البلاد

أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، تزامنًا مع فعالية أنمي جابان في طوكيو، عن البوستر العربي والياباني للموسم الثاني من مسلسل الأنمي السعودي “أساطير في قادم الزمان2”.

وتم إنتاج المسلسل الذي جرى تجسيد موسمه الثاني في مدينة نيوم الصناعية “أوكساجون” التي تُعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، بالتعاون مع استديو “توي أنيميشن” الياباني الشهير، الذي قدم الكثير من الأعمال ومن أهمها ون بيس ودراغون بول.

ويأتي الموسم الثاني من المسلسل بعد نجاح الموسم الأول بتحقيق أكثر من 100 مليون مشاهدة عالميًا.

وشاركت مانجا للإنتاج في معرض انمي جابان 2024 في طوكيو، الذي يُعد واحدًا من أهم وأشهر فعاليات الأنمي على مستوى العالم والذي يُقام في مركز طوكيو بيج سايت للمعارض منذ تأسيسه في مارس 2014.

ويستقطب المعرض أكثر من مئتين ألف زائر يوميًا من عشاق الأنمي في كافة دول العالم. يُعد هذا العام أول عام يُعقد فيه المعرض حضوريًا بعد تفشي جائحة كورونا عام 2020 بعد انقطاع 4 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لمانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري : “نعتز بهذا الاهتمام والتقدير من الجمهور الياباني والعالمي والشركات في قطاعات المحتوى بتجربة مانجا للإنتاج الريادية في إيصال الأعمال والإبداع السعودي إلى الأسواق الدولية وبناء شراكات ناجحة في مجالات الإنتاج المشترك وتوزيع وترخيص المحتوى ونشر الألعاب خاصة مع الحراك التنموي والنمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة مما يخلق فرصًا هائلة في السعودية للشركات اليابانية والعالمية”.

من جهتها أكدت المديرة المكلفة لقسم العلاقات العامة والتواصل في شركة مانجا للإنتاج، داليه أبوعباة قائلة أن الشركة ملتزمة بتعزيز التبادل الثقافي، وبناء جسور التواصل من خلال المحتوى الإبداعي.

وقالت :” فخورون بفريق مانجا للإنتاج الذي سعى اليوم على استعراض الإنجازات السعودية في صناعة الأنمي في هذا المعرض، والذي بدوره يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في هذا المجال”.

يذكر أن شركة “مانجا للإنتاج” إحدى الجهات الرائدة في مجال المحتوى الإبداعي في الشرق الأوسط وأنتجت الشركة فيلم أنمي بعنوان “الرحلة” الذي يُعرض حاليًا على أكثر من 52 منصة حول العالم بست لغات عالمية. وقامت الشركة مؤخرًا بالإعلان عن عدة اتفاقيات ترخيص وتوزيع عالمية في مجال القطاع الترفيهي، مثل “جريندايزر يو” و “كابتن تسوباسا”، بالإضافة إلى لعبة “مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب” ولعبة “السنافر كارت” وغيرها من الأعمال التي أسهمت في تجديد المشهد الترفيهي العربي على المستوى العالمي.