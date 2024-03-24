المملكة تعزز حقوق الإنسان ونبذ التمييز

البلاد – الرياض

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يدعو بضرورة إلى القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بجميع أشكاله ومظاهره، وفهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.

وقال في تصريح: إن اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فرصة للتذكير بأهمية الوقوف بحزم ضد التمييز العنصري بصوره وأشكاله كافة، ونبذ الكراهية والتعصب، وتعزيز ثقافة التسامح، والتعايش، وسيادة العدل، والمساواة”. وعد الطريقة التي تمارس بها إسرائيل سيطرتها على الشعب الفلسطيني مثالاً حياً وصارخاً للتمييز العنصري في ظل استمرار الحكومات الغربية في تقديم جميع أنواع الدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمواصلة التمييز والفصل العنصري المتواصل على الأبرياء العزل؛ ما يتطلب ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من آثار التمييز العنصري الإسرائيلي. وأشاد الفاخري بما اشتملت عليه الأنظمة في المملكة من مرتكزات تشريعية وحقوقية واضحة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان؛ بما يتوافق مع السياسات العامة للدولة وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تؤكد وبشكل أساسي المساواة والعدل والتسامح واحترام حقوق الإنسان، ونبذ التمييز العنصري بجميع أشكاله وصوره.