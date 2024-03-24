الرياضة الصفا ينفرد بصدارة دوري ممتاز “اليد”

البلاد- جدة واصل فريق الصفا تصدره لترتيب بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، وذلك بعد فوزه على الأهلي (28-24) في قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة على قمة الترتيب. وشهدت مباريات الجولة، فوز الخليج على الروضة (33-23)، وتغلب الزلفي على العدالة(24-23)، وانتصر الهدى على الترجي (30-22)، وتخطى الوحدة نظيره مضر بنتيجة (32-28). ويتصدر الصفا سلم ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، ويأتي الهدى في المركز الثاني بـ 20 نقطة، والخليج ثالثًا بـ 15 نقطة، والأهلي في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ومضر والوحدة في المركزين الخامس والسادس بـ 13 نقطة، والزلفي السابع برصيد 10 نقاط، ثم النور والترجي في المركزين الثامن والتاسع برصيد 8 نقاط لكلٍ منهما، والعدالة في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، ثم القارة في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، والروضة في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.