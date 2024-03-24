التقى متقاعدي قطاعات الداخلية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن مشروعات أمنية بتبوك

تبوك- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والإمارة بمنطقة تبوك.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، بما قدمه المتقاعدون من جهود مخلصة خلال فترة عملهم، معربًا عن شكره وتقديره لجهودهم، مؤكدًا أن دورهم في خدمة الدين والمليك والوطن من اللبنات، التي تمثل الأساس في بناء المنظومة الأمنية، وما تشهده من تقدم مستمر في أدائها بما تحظى به من رعاية ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.



وقد دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، عددًا من المشروعات الأمنية التابعة للقطاعات الأمنية بمنطقة تبوك، التي تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

وشملت المشروعات مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة تبوك، التي تضم ميادين ومرافق تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بما يتناسب مع متطلبات ومهام القطاعات الأمنية.

كما دشن سموه، شبكة الألياف التي تربط منطقة تبوك بجميع مناطق المملكة، والمركز الصحي التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الذي يحتوي على عيادات ومختبرات طبية تخصصية لتقديم خدمات طبية متكاملة لمنسوبي القطاعات الأمنية بمنطقة تبوك، إضافة إلى تدشين مهاجع الأمن العام، التي تضم مباني سكنية لمنسوبي الأمن العام بالمنطقة وعائلاتهم.