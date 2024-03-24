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افتتاح 31 جامعًا ومسجدًا جديداً في شهر رمضان بعسير

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1445 هـ      24 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها : البلاد

 افتتح فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير ٣١ جامعًا ومسجدًا جديدًا في مدينة أبها وبعض محافظات المنطقة وذلك منذ مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 هـ.

 وأوضح الفرع أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بافتتاح وتجهيز المساجد والجوامع التي تخدم الأحياء الجديدة وتسهم في التخفيف من الازدحام في بعض الجوامع الكبرى.

 من جهة أخرى ، أغلق فرع الوزارة بمنطقة عسير ممثلاً في مركز الاتصال الموحد (1933) نحو 143 بلاغاً منذ بداية الشهر الكريم، حيث شملت البلاغات، خدمات الصيانة والنظافة، إضافة إلى استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة بحسب التعليمات المنظمة لها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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