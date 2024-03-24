أمير المنطقة الشرقية يدشن حملة “تراحمنا له أثر”

الدمام : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، حملة ” تراحمنا له أثر ” التي تنفذها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم , رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية عبدالحكيم الخالدي، ومدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله المطيري، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة والداعمين.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الدور الذي تقوم به اللجنة، مشيداً بتعاون أفراد المجتمع في المنطقة من رجال أعمال ومؤسسات وشركات للتفاعل مع حملة “تراحمنا له أثر” خلال شهر رمضان المبارك، وتفعيل دورهم المجتمعي في مساعدة المعسرين ولمّ شمل هؤلاء الأسر وعائلهم في ظل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة لخدمة أبناء الوطن في شتى المجالات.

بدوره قدم الخالدي لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن أهداف الحملة التي تسعى إلى حث أبناء المنطقة ودعوتهم للإسهام في دعم برامج وأنشطة اللجنة , للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم , وتغطية الاحتياجات الضرورية في مسار الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات، وتقديم الدعم المادي والعيني وكذلك النفسي والتماس احتياجات أسر النزلاء وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في هذا الوطن المبارك وأبناء المجتمع المعطاء.