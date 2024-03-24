أكدت أهمية محاربة الإرهاب.. المملكة تدين تفجيري موسكو وقندهار

الرياض – واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح، الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم، مؤكدة أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة للتفجير الإرهابي، الذي وقع في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجددت الوزارة، رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، معربة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.