الرياضة

محمد بن حريمل يحقق “برونزية” بطولة PAN JIU-JITSU 2024

صحيفة البلادaccess_time14 / رمضان / 1445 هـ      23 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق البطل السعودي محمد بن حريمل برونزية وزن -76 KG في بطولة PAN JIU-JITSU 2024 التي أقيمت في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قدم البطل محمد مستوى وأداء عاليًا الاداء منافسيه في البطولة العالمية التي شارك فيها عدد من اللاعبين المتميزين في اللعبة على مستوى العالم.

يذكر أن البطل محمد بن حريمل، استطاع تحقيق برونزية بطولة العالم للشباب للنسخة الماضية 2023.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *