الرياضة محمد بن حريمل يحقق “برونزية” بطولة PAN JIU-JITSU 2024

البلاد- جدة حقق البطل السعودي محمد بن حريمل برونزية وزن -76 KG في بطولة PAN JIU-JITSU 2024 التي أقيمت في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد قدم البطل محمد مستوى وأداء عاليًا الاداء منافسيه في البطولة العالمية التي شارك فيها عدد من اللاعبين المتميزين في اللعبة على مستوى العالم. يذكر أن البطل محمد بن حريمل، استطاع تحقيق برونزية بطولة العالم للشباب للنسخة الماضية 2023.