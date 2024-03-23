محمد بن حريمل يحقق “برونزية” بطولة PAN JIU-JITSU 2024

الرياضةمحمد بن حريمل يحقق “برونزية” بطولة PAN JIU-JITSU 2024 صحيفة البلادaccess_time14 / رمضان / 1445 هـ 23 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة حقق البطل السعودي محمد بن حريمل برونزية وزن -76 KG في بطولة PAN JIU-JITSU 2024 التي أقيمت في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد قدم البطل محمد مستوى وأداء عاليًا الاداء منافسيه في البطولة العالمية التي شارك فيها عدد من اللاعبين المتميزين في اللعبة على مستوى العالم. يذكر أن البطل محمد بن حريمل، استطاع تحقيق برونزية بطولة العالم للشباب للنسخة الماضية 2023.