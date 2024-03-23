كشافة وزارة التعليم تحقق 44770 ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة : البلاد

حققت كشافة وزارة التعليم ممثلة بمركز بادر لخدمة ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من شهر رمضان 44770 ساعة عمل نفذها أكثر من 900 كشاف وفتاة عبر تسع مسارات متنوعة استفاد منها مايقرب 300 ألف من المعتمرين والزوار.

كما تم توزيع 87500 وجبة مغلفة على الصائمين في توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله مع توزيع 126500 عبوة تمر في صحن المطاف والمسعى , وبلغت كمية القهوة التي وزعت عند الإفطار 2960 لتراً يتم تحضيرها في 146 ترمس سعة 2 لتر يومياً.

من جانب آخر يشارك 43 كشافاً في مسار دفع العربات المخصص لكبار السن وذوي الإحتياجات لمساعدتهم في الوصول إلى الحرم كما تعمل 12 فتاة في مسار المقرأة الذي يعنى بتصحيح التلاوة في مصليات النساء .وتتعاون كشافة وزارة التعليم مع كل من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم المكي الشريف وجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية.