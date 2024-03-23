تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ في الرياض

الرياض : البلاد

أعلنت إدارة تعليم الرياض اليوم السبت عن تعليق الدراسة الحضورية بوم غدٍ بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد.

حيث قال إدارة تعليم الرياض في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية بتعليم الرياض” .