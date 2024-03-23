الهلال يتوج ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة

البلاد- الرياض
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي فريق الهلال ببطولة الدوي الممتاز لكرة السلة ٢٠٢٣-٢٠٢٤م بعد فوزه على نظيره النصر ٦٤-٥٩، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة على صالة وزارة الرياضة بالرياض، في ختام الجولة الثانية والعشرين والأخيرة في الدوري؛ إذ رفع رصيده إلى ٤١ نقطة، وحلّ بالمركز الثاني الاتحاد برصيد ٤٠ نقطة، وجاء الأهلي بالمركز الثالث برصيد ٣٩ نقطة.
وحصل على أفضل لاعب محلي في الدوري لاعب نادي الهلال محمد السويلم، ونال أفضل لاعب صاعد لاعب نادي الفتح سعد السبيعي، وحصل على أفضل لاعب محترف أجنبي في الدوري لاعب نادي الهلال أنطوان سكوت، وحصل على أفضل مدرب محمد الكرداني مدرب نادي الاتحاد.
من جهته، هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي نادي الهلال بتحقيق بطولة الدوري ونادي الاتحاد لتحقيقه المركز الثاني ونادي الأهلي لتحقيقه المركز الثالث.
وأشاد الدكتور غسان بالمستوى الفني للدوري والمنافسة القوية، وحسم البطولة في الجولة الأخيرة، الذي يؤكد قوة التنافس بين الأندية والتطور الكبير لكرة السلة السعودية، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.
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