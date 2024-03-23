المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال قرب موسكو

البلاد : متابعات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق في هذا الحادث المؤلم، مؤكدة أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، معربة عن تمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق الأمن والسلامة، والشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد ذكرت (الجمعة) أن 40 شخصا قٌتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.

وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة، النار على الناس في المجمع التجاري وقاعة الحفلات الموسيقية «كروكوس سيتي هول» قرب موسكو.

وأضافت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.

وأفادت وكالة تاس للأنباء بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار.