الاتحاد ينتزع صدارة دوري البلياردو بعد الجولة الثامنة

البلاد- جدة
انتزع فريق الاتحاد صدارة المجموعة الأولى في ختام مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لأندية للبلياردو، بعد فوزه على الشباب بنتيجة 5/0؛ ليعتلي صدارة المجموعة بعد التساوي مع الوصيف الأهلي بـ 10 نقاط، ومتقدمًا بفارق الأهداف، فيما خسر فريق الأهلي أمام مضيفة فريق قفار بنتيجة 1/4 فيما حقق فريق نيوم الفوز على الفرع بنتيجة 3 /2. وفي المجموعة الثانية، حقق فريق الفتح الفوز على الاتفاق بنتيجة 5 / 0.
وفي دوري الدرجة الأولى للبلياردو، عاد النصر للانتصارات بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 2 /1 في المجموعة الأولى، وحقق فريق الصفا الفوز على الشعلة بنفس النتيجة.
وفي المجموعة الثانية، واصل آبها انتصاراته وصدارته للمجموعة بعد فوزه على التهامي بنتيجة 2 / 1 وحقق فريق الوطني الفوز على الانتصار بنفس النتيجة.
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