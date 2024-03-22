المملكة تستضيف البطولة العربيـة الـ 34 لكرة الطاولة

البلاد- جدة
تستضيف محافظة جدة منافسات البطولة العربية الـ34 لكرة الطاولة، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، خلال الفترة من 23 – 28 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 24 ناديًا من الدول العربية.
ويشارك على مستوى فئة الرجال في البطولة التي تقام للمرة الأولى في المملكة، أندية الاتحاد والأهلي والشباب من “السعودية”، وإنبي المصري، والسليمانية والجيش الرياضي و غاز الجنوب من “العراق”، وفريقا العربي وقطر من “قطر”، والمكي، والأقصى عطبرة من “السودان”، والأرثوذكسي الأردني، وسار والبحرين من “البحرين”، والفحيحيل والتضامن من “الكويت”.
ويشارك على مستوى السيدات أندية: البصرة وغاز الجنوب من “العراق”، والجمعية النسوية الرياضية من “الجزائر”، والأعمال الحرة الأبيض “السودان” ، والزمالك وبتروجت من “مصر”، وحمادة من “الأردن”، وعالي من “البحرين”، والفتاة من “الكويت”.