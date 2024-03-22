الرياضة

المملكة تستضيف البطولة العربيـة الـ 34 لكرة الطاولة

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1445 هـ      22 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تستضيف محافظة جدة منافسات البطولة العربية الـ34 لكرة الطاولة، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وبالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، خلال الفترة من 23 – 28 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 100 رياضي ورياضية يمثلون 24 ناديًا من الدول العربية.

ويشارك على مستوى فئة الرجال في البطولة التي تقام للمرة الأولى في المملكة، أندية الاتحاد والأهلي والشباب من “السعودية”، وإنبي المصري، والسليمانية والجيش الرياضي و غاز الجنوب من “العراق”، وفريقا العربي وقطر من “قطر”، والمكي، والأقصى عطبرة من “السودان”، والأرثوذكسي الأردني، وسار والبحرين من “البحرين”، والفحيحيل والتضامن من “الكويت”.

ويشارك على مستوى السيدات أندية: البصرة وغاز الجنوب من “العراق”، والجمعية النسوية الرياضية من “الجزائر”، والأعمال الحرة الأبيض “السودان” ، والزمالك وبتروجت من “مصر”، وحمادة من “الأردن”، وعالي من “البحرين”، والفتاة من “الكويت”.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، أن الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع الرياضي من القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة والحثيثة من الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأميـر فهد بن جلوي، شكلا حافزًا لكل الاتحادات لتنظيم واستضافة البطولات بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة أكبر المحافل الدولية والعالمية في مختلف الرياضات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الأندية المشاركة في البطولة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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