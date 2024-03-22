الرياضة ” المسابقات” تنقل مباراة الوحدة والأهلي وتعدل مواعيد 4 “مواجهات”

البلاد- جدة وافقت إدارة المسابقات برابطة أندية دوري روشن السعودي على طلب نقل مباراة الجولة (27) بين فريقي الوحدة والأهلي من ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة. وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة المسابقات اليوم عن تعديل عدد من مباريات الجولة (30) من دوري روشن السعودي. وجاء هذا القرار بعد صدور مواعيد مباريات دور نصف النهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لتقام في الفترة بين 30 أبريل و1 مايو2024م. وتقرر أن تنطلق مباراتا أبها والاتحاد في مدينة أبها، ومباراة والاتفاق والفيحاء بمدينة الدمام في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الجمعة الموافق 3 مايو المقبل. بينما تنطلق مباراة الطائي والخليج بمدينة حائل في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 4 مايو، ومباراة النصر والوحدة بمدينة الرياض في الساعة التاسعة من مساء اليوم ذاته.